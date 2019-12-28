КИЕВ, 28 дек /ПРАЙМ/. Объединение предприятий "Укрметаллургпром" заявило о потере 550 миллионов гривен (примерно 23,2 миллиона долларов) горно-металлургическими комплексами из-за увеличения тарифов на распределение природного газа.

"Общее увеличение расходов после принятия тарифов на распределение природного газа будет превышать 6,7 миллиарда гривен, в том числе 550 миллионов гривен для ГМК (горно-металлургических комплексов — ред.). В условиях мирового кризиса, негативной конъюнктуры рынка, на фоне повышения стоимости целого ряда ресурсов и услуг для украинских металлургов жизненно необходимым (о чем заявлялось неоднократно) является принятие экономически обоснованного тарифа на газораспределение", — сообщается на сайте.

Отмечается, что украинская промышленность предлагала свой, экономически обоснованный подход к расчетам тарифа на распределение газа, однако он был проигнорирован.

"С целью недопущения усиления кризисной ситуации в украинском ГМК, а также во избежание негативных последствий для других отраслей экономики и домохозяйств Украины, ОП "Укрметаллургпром" обращается к президенту и премьер-министру Украины с просьбой поддержать позицию украинской горно-металлургического комплекса по пересмотру утвержденного тарифа на услуги газораспределительных сетей в сторону снижения до экономически оправданного уровня (+30% к уровню на 01.12.2019)", — добавили в "Укрметаллургпроме".