Путин и Меркель подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта "Северный поток-2"
МОСКВА, 29 дек /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта "Северный поток-2", сообщила пресс-служба Кремля.
"Обсуждены вопросы сотрудничества в газовой сфере. Подтвержден настрой на дальнейшую поддержку проекта "Северный поток – 2". Отмечен прогресс на переговорах о продолжении транзита российского газа через территорию Украины после 1 января 2020 года", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/energy/20191229/830751645.html