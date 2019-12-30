МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Старт в уходящем году новой модели рынка теплоснабжения в РФ уже привел к масштабным локальным инвестициям в этой сфере. Из двух муниципалитетов, перешедших на метод "альтернативной котельной", только один город Рубцовск Алтайского края получил более 2 миллиардов рублей вложений в тепло.

"Альтернативная котельная" — это новый метод расчета тарифов на тепло. По этому принципу цена на теплоэнергию для потребителей определяется не по методу "затраты плюс" (ежегодно формируется региональными регуляторами на основе расходов, заявленных компанией), а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. Речи о строительстве реальной котельной не идет. Это лишь расчет цены на тепловую энергию по принципу: дешевле построить собственный источник тепла или подключиться к уже существующему. Размер цены на тепло рассчитывается для конкретного города, вернее зоны теплоснабжения, исходя из стоимости строительства потенциального альтернативного источника. Итоги года в российском туризме: обошлось без потрясений

При переходе на метод "альткотельной" предельный уровень цены устанавливает региональный регулятор. Если предельный тариф существенно выше текущих цен, чтобы избежать резкого скачка цен есть два варианта. Либо тариф будет повышаться постепенно в течение 5-10 лет, либо к предельному уровню будет применен понижающий коэффициент, который зафиксирует цену на теплоэнергию ниже предельного. Итоговые цены для потребителей определяются по соглашению сторон не выше предельного. Теплоэнергию нельзя продавать дороже предельного уровня, но дешевле можно.

При введении "альткотельной" в городе работает единая теплоснабжающая организация. Она является основным поставщиком тепла, который обязан обеспечить тепловой энергией всех потребителей в зоне своей работы и несет полную ответственность за надежность и качество теплоснабжения. Этот статус утверждают органы власти. Переход на "альткотельную" позволяет модернизировать и улучшить систему теплоснабжения города. Это механизм привлечения инвестиций в отрасль, город в итоге получает обновленную систему теплоснабжения, которая останется на годы, независимо от того, что будет с поставщиком тепла завтра.

ДОБРОВОЛЬЦЫ

На новую модель в 2019 году перешли два населенных пункта в России – Рубцовск в Алтайском крае и Линево в Новосибирской области. Первым был Рубцовск — с 1 января 2019 года. Сибирская генерирующая компания (СГК) уже инвестировала более 2 миллиардов рублей в обновление системы теплоснабжения 150-тысячного города. Правда часть вложений прошла еще до перехода на "альткотельную" и речь идет не только о сетях, а обо всей сфере теплоснабжения, но результаты уже впечатляют. Количество прорывов трубопроводов горячего водоснабжения в Рубцовске за 9 месяцев 2019 года снизилось на 40%, до 429, а трубопроводов отопления — почти на 10%, до 111. Главные события 2019 года

Поселок Линево Новосибирской области с населением 15 тысяч человек стал вторым проектом – его переход состоялся 1 июля. Согласно заявлению администрации поселка Линёво и единой теплоснабжающей организации "СибТЭК", совокупный объём инвестиций в систему теплоснабжения посёлка определен в размере 800 миллионов рублей.

При этом на подходе уже города и покрупнее — Ульяновск и Барнаул: правительство РФ одобрило их переход на "альткотельную" с 1 января 2020 года. По предварительной оценке "Т Плюс" инвестиции в развитие городского теплоснабжения Ульяновска составят до 7,8 миллиарда рублей в течение 10 лет. При этом, как пояснял, глава "Т Плюс" Андрей Вагнер, тариф на тепло достигнет уровня "альткотельной" только через 10 лет.

Что касается Барнаула, то СГК уже инвестировала более одного миллиарда рублей в теплоснабжение города. Компания планирует вложить в теплосетевое хозяйство, включая муниципальное имущество в концессии, 7,8 миллиарда рублей за 10 лет. Из них 6 миллиардов в связи с переходом на долгосрочный метод регулирования, а 1,8 миллиарда – в рамках концессии. При этом тариф в Барнауле будет расти на 2 процентных пункта выше инфляции.

МЕДЛЕННО, НО ВЕРНО

В декабре Минэнерго РФ сообщало, что 29 населённых пунктов рассматривают возможное внедрение целевой модели. При этом некоторые из них планируют подать заявки до конца этого года. Свет в конце тоннеля, или сколько банков потеряют лицензию в 2020 году

В презентации Минэнерго, представленной в Госдуме, говорилось, что в министерстве ожидают обращения от Воронежа, Курска, Орла, Тамбова, Липецка, Губкина, Рязани, Астрахани, Волгодонска, Волжского, Апатитов, Кировска, Екатеринбурга, Красноярска, Абакана, Черногорска, Новосибирска, а также Читы, Улан-Удэ, Оренбурга, Кирово-Чепецка, Йошкар-Олы, Перми, Самары, Новокуйбышевска, Тольятти, Казани, Нижнекамска и Набережных Челнов.

По последним данным, на рассмотрении в Минэнерго РФ уже находятся заявки Оренбурга, Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Прокопьевска из Кемеровской области.

"АЛЬТКОТЕЛЬНАЯ" ПОМОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬ ИНВЕСТИЦИИ

Теплоснабжение нуждается в серьезной модернизации. Председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный говорил, что объем необходимых инвестиций оценивается в 2,5-3 триллиона рублей до 2025 года, а текущие вложения составляют порядка 90 миллиардов рублей в год.

Несмотря на положительную динамику внедрения новой модели рынка тепла, скорость перехода, по мнению Минэнерго РФ, недостаточная, учитывая наметившуюся тенденцию к ухудшению надежности теплоснабжения в стране.

Гендиректор "Т Плюс" Андрей Вагнер отмечал, что компания планирует перевести все города присутствия на метод "альткотельной". "Это позволит компании привлечь до 150 миллиардов рублей инвестиций в развитие теплоснабжения", — сообщал Вагнер.

СГК в свою очередь также говорила о своей готовности вложить 48 миллиардов рублей в течение пяти лет при внедрении новой модели рынка тепла во всех городах присутствия компании. "Считали, сколько можно будет вложить в следующие пять лет, в случае перехода в наших городах присутствия и неперехода. Здесь взяли все города нашего присутствия. Ну вот, хватит на 6 миллиардов рублей, если не перейти. Восьмикратно повысятся, если перейти. Это уже системная задача. За эти деньги уже будут переложены сети", — заявлял гендиректор СГК Степан Солженицын. Войны с тараканами, мячи с камнями и другие страховые курьезы-2019

В "Квадре" пояснили, что компания рассматривает переход на новую модель рынка тепла в трех городах, но говорить о конкретных договоренностях пока рано. "Мы активно прорабатываем переход на альткотельную в Курске, Липецке и Орле, но об окончательных решениях говорить пока преждевременно", — сообщила компания.

После 1 июля 2020 года предстоит посмотреть на итоги начала внедрения новой модели. Министр энергетики РФ Александр Новак в апреле отмечал, что необходимо проанализировать законодательство, послушать мнения представителей субъектов РФ и крупных муниципалитетов о тех проблемах, которые не позволяют масштабно переходить на новую систему взаимоотношений, так как времени для перехода к более масштабной работе в рамках метода "альтернаткотельной" осталось немного.