МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами в понедельник призвал пока не делать прогнозов по теме газовых контрактов с Украиной. Он отметил, что переговоры с украинской стороной идут, и это непростая работа.

"Пока нечего сказать. Идут переговоры. Ведется работа. Она непростая. Пока не будем забегать вперед и делать какие-то прогнозы", — прокомментировал пресс-секретарь тему переговоров РФ с Украиной по газу.

Напомним, что до истечения контракта на транзит российского газа через Украину от 2009 года осталось менее двух дней. При этом новостей о подписании новых документов для его продолжения в 2020 году все еще нет.

С четверга, 26 декабря, и до поздней ночи воскресенья в Вене проходили российско-украинские переговоры, их целью было согласование пакета документов в рамках достигнутых ранее договоренностей. В последний день к участникам процесса присоединились все уполномоченные руководители российского экспортера "Газпром" и украинских компаний и ведомств.

20 декабря Россия и Украина смогли подписать протокол по газовому сотрудничеству. Из этого документа следует, что продолжения транзита компания "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" — договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки газа в 65 миллиардов кубов в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.

Помимо этого протокол включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. В их рамках "Газпром" уже выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража. При этом, согласно протоколу, компании должны подписать мировое соглашение об отказе от всех исков, по которым нет окончательного вердикта, а правительство Украины — мировое соглашение с "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.

Формальным дедлайном по подписанию всех этих документов было 29 декабря, но об этом объявлено не было. Единственное известие за все четыре дня "венских" переговоров — выплата в пятницу "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов.