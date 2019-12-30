КИЕВ, 30 дек — ПРАЙМ. Сергей Макогон, глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины", заявил о завершении "переговорного марафона" с российской компанией "Газпром" в Вене. Песков: Переговоры по газу с Украиной идут, работа непростая

"Сегодня в 5.28 закончили практически круглосуточный четырехдневный переговорный марафон с "Газпромом" в Вене. Уже лечу в Брюссель для решения другой важной задачи — своевременного подписания межоператорского соглашения со словацким оператором ГТС Eustream на основании европейских правил", — сообщил Макогон в понедельник на своей странице в соцсети Facebook.

Из этого сообщения не ясно, завершились ли все переговоры или только в части этой компании.

В свою очередь пресс-служба "Оператора газотранспортной системы Украины" сообщила, что работа по транзитному договору "Нафтогаза" и "Газпрома" в Вене продолжается.

"Мы делаем все от нас зависящее, чтобы обеспечить непрерывность транзита газа по украинской ГТС в ЕС с 1 января. Сегодня в Вене наша команда завершила работу над техническим соглашением с "Газпромом", и сразу полетела в Брюссель на переговоры по аналогичной сделке со словацким оператором. С другими соседними операторами такие договоры уже подписаны. Важно понимать, что речь идет именно о техническом соглашении между операторами систем, работа по транзитному договору с "Нафтогазом" продолжается", — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

Переговоры между "Оператором газотранспортной системы Украины" и "Газпромом" в Вене завершились, о подписании окончательных документов речь пока не идет, добавили в пресс-службе.

"Сейчас завершен пятидневный переговорный марафон "Оператора ГТС Украины" и "Газпрома", о подписании окончательных документов еще речь не идет. Будем держать в курсе", — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что 20 декабря Россия и Украина подписали протокол по газовому сотрудничеству, согласно которому для продолжения транзита газа по украинской территории "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" — договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 млрд кубов газа в 2020 году и по 40 млрд кубов в 2021-2024 годах.

Помимо этого протокол включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. В их рамках "Газпром" уже выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража. При этом, согласно протоколу, компании должны подписать мировое соглашение об отказе от всех исков, по которым нет окончательного вердикта, а правительство Украины — мировое соглашение с "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий в $7,4 млрд.

Российско-украинские переговоры для окончательного согласования пакета документов шли в Вене с четверга. Формальным дедлайном в протоколе было обозначено 29 декабря, однако о подписании соглашений пока не объявлено. Единственное известие за все четыре дня "венских" переговоров — выплата в пятницу "Газпромом" $2,9 млрд.