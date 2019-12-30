МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Швейцарская Allseas не собирается возобновлять укладку "Северного потока-2", остановленную из-за санкций США, и собирается перенаправить трубоукладчики на другую работу, рассказали РИА Новости в компании.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря принял оборонный бюджет на 2020 год, в котором, в частности, предусматриваются санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, занимающихся их прокладкой, незамедлительно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу выступила с заявлением о приостановке работы по прокладке "Северного потока-2".

В пятницу, 27 декабря, госдепартамент США сообщил, что не будут вводить санкции против компаний-подрядчиков, если те остановят все работы до 20 января.

Тем не менее, в Allseas сообщили, что не собираются возобновлять работу по укладке трубопровода и ее завершению в срок до 20 января. "Нет, строительный флот Allseas покинул Балтийское море и был демобилизован для подготовки к другой работе", — ответили в пресс-службе компании на соответствующий вопрос агентства.