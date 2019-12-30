МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в понедельник днем на фоне нестабильности на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 14.26 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,45% — до 67,17 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,29%, до 61,9 доллара за баррель.

США в выходные нанесли удары по пяти объектам движения "Катаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки по иракским базам". США обвиняют Иран в спонсировании "Хезболлах".

"Цены на нефть достигли самого высокого уровня с момента нападения на нефтяное месторождение в Саудовской Аравии в середине сентября", — говорит рыночный аналитик CMC Markets Маргарет Ян (Margaret Yang), которую цитирует Рейтер. В то же время эксперт отмечает, что рынок в целом довольно пассивен между рождественскими и новогодними праздниками.

При этом инвесторы сохраняют надежду на скорое урегулирование американо-китайского торгового спора. В начале января ожидается подписание первой фазы торгового соглашения между странами, однако точной даты и подробностей пока нет.