КИЕВ, 30 дек — ПРАЙМ. Украина и "Газпром" подписали мировое соглашение, согласно которому с российской компании должны снять антимонопольные претензии на 7,4 миллиарда долларов, говорится в сообщении заместителя министра юстиции Украины Ивана Лищины.

"В конце этого бега по кругу вот это — Украина и "Газпром" подписывают мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Подробностей сделки я раскрывать не могу, потому что она конфиденциальная, но важно, что Россия отзывает свои требования, а мы не нарушаем своего правила не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна платить инвестору любую компенсацию", — написал Лищина на своей странице в Facebook.

Он разместил там и фотографию, на которой видны подписи министра юстиции Украины Дениса Малюськи и зампреда правления "Газпрома" Елены Бурмистровой.

Содержание соглашения Лищина не раскрыл. Тем не менее протокол по газовому сотрудничеству, который подписали Россия и Украина 20 декабря, предусматривает, что Киев в рамках мирового соглашения по антимонопольному спору откажется от всех претензий (они составляют около 7,4 миллиарда долларов), а "Газпром" отзовет иск о нарушении Украиной обязательств по защите инвестиций из Международного арбитражного суда в Женеве.

"Подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между "Нафтогазом" и "Газпромом", к которым стремилась Украина. Осталось ждать хороших новостей из Вены. Надеюсь, что уже не долго", — сделал вывод замглавы Минюста Украины.