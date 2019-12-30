МОСКВА, 30 дек /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник вечером после того, как в ходе торговой сессии котировки обновили максимумы, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 20.02 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,25% — до 66,7 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,05%, до 61,69 доллара за баррель.

В течение дня цены на нефть поднимались на фоне напряженности на Ближнем Востоке. При этом нефть марки Brent дорожала до максимума с июля текущего года, а марки WTI — с мая.

США в выходные нанесли удары по пяти объектам движения "Катаиб Хезболла" в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки по иракским базам". США обвиняют Иран в спонсировании "Хезболлы".

Немного сдерживает темпы падения заявление советника американского президента Дональда Трампа Питера Наварро, которое он сделал в интервью телеканалу Fox News, о том, что подписание торговой сделки между США и Китаем может состояться на следующей неделе или около того.