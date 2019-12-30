МОСКВА, 30 дек /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные площадки.

Так, по итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" уменьшилась на 1,07%, до 7,18 доллара, "Новатэка" — не изменилась, оставшись на уровне предыдущего закрытия в 205 долларов, "Лукойла" — сократилась на 0,02%, до 99 долларов. Бумаги "Газпрома" подешевели на 1,96%, до 8,25 доллара, "Газпром нефти" — подорожали на 1,96%, до 33,75 доллара.

Цена расписок "Норникеля" опустилась на 0,68%, до 30,79 доллара. Бумаги "Северстали" подешевели на 0,13%, до 15,17 доллара, НЛМК — подорожали на 0,44%, до 23.06 доллара.

Бумаги ВТБ выросли в цене на 0,41%, до 1,48 доллара, Сбербанка — на 1,31%, до 16,63 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 0,95%, до 21,2 доллара.

GDR АФК "Система" подорожали на 1,49%, до 4,9 доллара, стоимость бумаг "Магнита" уменьшилась на 1,76%, до 12,26 доллара. Бумаги "Ленты" подорожали на 0,33%, до 3,02 доллара.

Во вторник LSE будет работать в укороченном режиме в связи с празднованием Нового года.