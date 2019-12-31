КИЕВ, 31 дек /ПРАЙМ/. "Нафтогаз Украины" выразил надежду на то, что обязательства по новому транзитному контракту будут выполняться, и сторонам не придется судится.

В ночь на вторник "Газпром" и" Нафтогаз" подписали соглашение на организацию транспортировки газа через Украину, компанией-организатором транзита станет "Нафтогаз".

"На этот раз мы рассчитываем на то, что стороны будут добросовестно выполнять свои обязательства и нам не придется судиться. Мы уже всем доказали, что умеем защищаться", — написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в Facebook.