МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Стоимость нефти слабо изменяется в последний торговый день 2019 года — инвесторы закрывают позиции перед новогодними праздниками, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.44 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,04% — до 66,64 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,1%, до 61,62 доллара за баррель.

Нефть марки Brent в 2019 году подорожала примерно на 24%, WTI — почти на 36%. Как отмечает агентство Рейтер, это самый сильный годовой рост стоимости обеих марок нефти за последние три года. Котировки поддерживает снижение напряженности в торговых отношениях США и Китая и сокращение добычи странами ОПЕК+.

По мнению экспертов, в следующем году рост цен продолжится, однако его может ограничить сохраняющееся давление на мировую экономику.

"Ожидается, что цены на нефть в основном будут находиться в плюсе, однако они могут столкнуться со сложностями из-за сдержанного роста мировой экономики и высоких уровней добычи сланцевой нефти в США в первом квартале", — прокомментировал агентству аналитик Phillip Futures Бенджамин Лу (Benjamin Lu).