КИШИНЕВ, 31 дек — ПРАЙМ. Компании "Молдовагаз" и "Газпром" еще на год продлили контракт о поставках природного газа в республику, сообщила во вторник пресс-служба молдавского правительства.

"Премьер-министр Ион Кику созвал совещание, целью которого была проверка ситуации с поставками природного газа на территории Республики Молдова, начиная с 1 января 2020 года. Глава "Молдовагаза" сообщил премьер-министру, что компания продлила контракт с "Газпромом", поставляющим природный газ, на один год", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте молдавского правительства.

Также было продлен договор о транзите газа через территорию Молдавии, при этом цена на газ для республики расти не будет.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам российско-молдавских переговоров в ноябре сообщил, что Россия и Молдавия договорились о продлении контракта на поставку газа, цена российского голубого топлива для республики с начала 2020 года снизится до 173 долларов за тысячу кубов. Сейчас Молдавия приобретает газ у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.