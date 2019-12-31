КИЕВ, 31 дек — ПРАЙМ. Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев надеется, что в 2020 году через Украину будет прокачано 75 миллиардов кубометров российского газа.

"Я ожидаю, что в следующем году "Северный поток" ввести в эксплуатацию не удастся. Я не владею технологическим прогрессом РФ. По информации, которой я владею, в РФ нет судна, которое бы могло достроить "Северный поток – 2", — сказал он журналистам на брифинге во вторник.

"Если это предположение верно, я бы ожидал, что объем транзита по украинской территории может достичь 75 миллиардов кубометров", — добавил он.

Коболев выразил надежду, что новый контракт на транзит российского газа через территорию Украины будет взаимовыгоден для всех сторон.

"Я надеюсь, что это соглашение положит начало так называемым win-win отношениям, когда все довольны и все что-то получат", — заявил Коболев на брифинге во вторник.

По его словам, украинской стороне в переговорном процессе удалось убрать сумму в 2,9 миллиарда долларов по решениям Стокгольмского арбитража. "Что было обменено? Новое транзитное соглашение было обменяно на новый Стокгольмский арбитраж", — отметил глава компании.

Коболев также высоко оценил степень обеспечения выполнения "Газпромом" обязательств.