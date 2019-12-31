КИЕВ, 31 дек — ПРАЙМ. Тариф на гарантированные объемы транзита газа из РФ через Украину в течение пяти лет останется неизменным, заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.

"Тариф на гарантированные объемы в течение пяти лет остается неизменным", — заявил Коболев на брифинге во вторник.

По его словам, по сравнению с предыдущим контрактом тариф почти не изменился.

Россия и Украина вечером в понедельник подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года. Сделка обеспечит продолжение транзита газа с 1 января.