МОСКВА, 31 дек /ПРАЙМ/. Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 30 декабря составил 18,98 миллиарда кубометров, сократившись за сутки на 0,3%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".

Уровень заполнения хранилищ снизился до 61,3% с 61,5% в предыдущий день.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

Россия и Украина вечером в понедельник подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года. Сделка обеспечит продолжение транзита газа с 1 января.