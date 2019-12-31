МОСКВА, 31 дек /ПРАЙМ/. "Газпром" и "Газпром трансгаз Беларусь" продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года, при этом цена поставок определена только на январь и февраль 2020 года, говорится в сообщении "Газпрома".

"Алексей Миллер и Владимир Семашко подписали Протокол между "Газпромом" и правительством республики о порядке формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию в январе и феврале 2020 года", — сообщил "Газпром".

"ПАО "Газпром" и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" подписали дополнительные соглашения о продлении до 2021 года срока действия контрактов на поставку газа в Белоруссию и его транспортировку через территорию республики", — говорится в презентации в релизе.

Сообщается также, что контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года.

Договорённости достигнуты по итогам встречи главы" Газпрома" Алексея Миллера с послом Белоруссии в РФ Владимиром Семашко и министром энергетики страны Виктором Каранкевичем.