МОСКВА, 1 янв /ПРАЙМ/. Судовладельцам во всем мире с 1 января придется отказаться от использования высокосернистого топлива — вступает в силу новый стандарт Международной морской организации (IMO) о снижении содержания серы в судовом топливе с 3,5% до 0,5%.

При этом в зонах SECA (морские бассейны Северной Европы и 200-мильная зона вокруг США) требование по содержанию серы в топливе не выше 0,1% действует еще с 2015 года. Также рассматривается вопрос о присвоении статуса SECA и морским бассейнам Южной Европы.

Морской транспорт дает 13% мировых выбросов диоксида серы из-за сжигания дешевого мазута. Суда обеспечивают перевозку 90% грузов в глобальной торговле, при этом торговый флот ежегодно потребляет более 200 миллионов тонн мазута. IMO рассчитывает, что уже в 2020 году выбросы диоксида серы за счет внедрения новых требований уменьшатся на 80%.

ТОПЛИВНЫЕ ВАРИАНТЫ

Способов "очистить" выбросы и сократить содержание серы в потребляемом топливе несколько. Ряд компаний переходит на закупки низкосернистого топлива. Есть вариант установки на суда специальных устройств очистки тяжелого судового топлива — скрубберов, а также использования вместе флотского мазута альтернативных видов топлива, например, сжиженного природного газа (СПГ).

Агентство Arctic Securities ожидает, что скрубберы к концу 2021 года будут установлены на 4% судов мирового торгового флота. Эксперты Arctic Securities отмечают, что влияние требований IMO на спрос на нефть будет позитивным, что, в свою очередь, окажет положительное влияние на спрос на танкеры — в 2020 году он увеличится на 3%.

Крупнейшая российская судоходная компания "Совкомфлот" сделала выбор в пользу перевода флота на СПГ. Его использование позволяет на 30% снизить выбросы в атмосферу углекислого газа, на 94% — оксидов азота и на 100% — оксидов серы и сажи. Компания уже эксплуатирует шесть крупнотоннажных нефтеналивных танкеров, работающих на СПГ, еще пять строятся. При этом все суда группы "Совкомфлот" готовы к переходу на использование топлив с содержанием серы на уровне 0,5%.

Как говорил в январе прошлого года председатель совета директоров компании Сергей Франк, в 2020-2025 годах ожидается следующая волна регулирования отрасли, которая будет связана с сокращением выбросов парниковых газов, оксидов серы, оксидов азота и сажи в акваториях Средиземноморья, прибрежных водах Китая, Японии, Мексики, Австралии, Панамском канале.

Часть судов российской транспортной группы Fesco уже сейчас использует низкосернистое топливо. Кроме того, у компании есть опыт эксплуатации судов на ультранизкосернистом топливе (до 0,1% серы) при перевозках в страны Европы.

Северо-Западное пароходство не планирует оснащать суда скрубберами или же переоборудовать их для работы на СПГ, будет переходить на закупки низкосернистого топлива. Волжское пароходство уже сейчас использует на судах судовое дистиллятное топливо с предельным содержанием серы до 0,5%.

Датская Moller-Maersk уже использует низкосернистое топливо, а также совместно с Lloyds Register изучает различные новые виды топлив, в том числе этанол, биометан и аммиак. Maersk пока не рассматривает перевод флота на использование СПГ, но к 2050 году собирается уйти от использования ископаемых видов топлива для своих судов.

БЕЗ ПЕРЕБОЕВ?

Перевод торгового флота на новое экологическое топливо с низким содержанием серы требует от компаний и обслуживающих судоходство отраслей тщательной подготовки и затрат. При этом эксперты расходятся в оценках последствий такого перехода.

Ряд аналитиков полагает, что переход на новый стандарт судового топлива и ввод акцизов на мазут в РФ могут привести к росту тарифов на электрическую и тепловую энергию для российских потребителей.

Ограничения по объему выбросов вредных веществ в атмосферу приведут к сокращению доходов компаний из сферы морских перевозок, считают эксперты Moody's. Fitch полагает, что ужесточение правил по топливу может привести к увеличению затрат и капвложений судоходных компаний, и эти затраты могут быть переложены на их клиентов. Как отмечает агентство, многие судоходные компании уже начали внедрять топливные сборы.

Российские судоходные компании не исключают повышения в 2020 году фрахтовых ставок на фоне перехода на низкосернистое топливо. Судовладельцы обосновывают это тем, что судовое топливо значительно вырастет в цене. При этом необходимость переоборудования части флота, например, установки на суда скрубберов, а также конкуренция между экономичными и неэкономичными судами может привести к дефициту тоннажа и росту фрахтовых ставок.

Ряд компаний ожидает сложностей с бункеровкой топливом, подходящим под требования IMO, однако серьезного дефицита рынок не опасается.

Замминистра транспорта РФ Юрий Цветков в ноябре говорил, что в целом в мире есть риски возникновения дефицита низкосернистого топлива, его качества, а также повышения стоимости. При этом замминистра отмечал, ссылаясь на данные Минэнерго, что в России будет обеспечено достаточное производство низкосернистого топлива, а также его доставка в порты.

"Газпром нефть" уже начала реализацию нового экологичного судового топлива, объем поставок в 2020 году на рынок РФ может превысить 1,5 миллиона тонн. "Лукойл" в 2020 году планирует вдвое снизить выпуск "грязного" мазута за рубежом, а на российских заводах — примерно на четверть относительно уровня по итогам 2019 года.