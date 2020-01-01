КИЕВ, 1 янв — ПРАЙМ. Первая ночь работы ООО "Оператор ГТС Украины" прошла в штатном режиме, отработаны все номинации по выполнению договора по транзиту, сообщил в среду глава компании Сергей Макогон.

Россия и Украина вечером в понедельник подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года. Сделка обеспечит продолжение транзита газа с 1 января.

"Первая ночь Оператора ГТС Украины прошла в штатном режиме. Проработали все номинации по транзиту в рамках выполнения нового договора. Мы доказали, что способны работать по новым европейским правилам", — написал он в Facebook.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), 24 декабря 2019 года завершила сертификацию нового оператора украинской газотранспортной системы и утвердила тарифы на транспортировку газа.

Переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой был одним из ключевых условий для продолжения транзита российского газа в Европу через украинскую территорию.

После вступления на Украине в силу закона о создании независимого оператора ГТС путем его отделения (анбандлинга) от "Нафтогаза" начался процесс создания отдельного юрлица. Функцию технической эксплуатации газотранспортной системы передали из АО "Укртрансгаз" в отдельную компанию ООО "Оператор ГТС Украины". Для завершения анбандлинга новый оператор должен был получить лицензии на осуществление деятельности и пройти сертификацию.