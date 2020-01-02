АФИНЫ, 2 янв /ПРАЙМ/. Межгосударственное соглашение по газопроводу EastMed будет подписано в четверг в Афинах. Документ подпишут министры энергетики Греции Костис Хадзитакис, Израиля Юваль Штайниц и Кипра Георгиос Лаккотрипис в присутствии премьера Греции Кириакоса Мицотакиса, премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Кипра Никоса Анастасиадиса. Процедура заключения соглашения будет завершена, когда его подпишет Италия, но эта дата пока не определена.

Глава МИД Греции Никос Дендиас заявлял, что итальянская сторона не подписывает соглашение сразу же из-за "некоторых проблем" окружающей среды на юге Италии, однако "очень скоро" Италия также подпишет соглашение. Возможно, что на церемонии в Афинах будет присутствовать и представитель Италии.

Проект разрабатывался давно, но подписание соглашения было ускорено по предложению Нетаньяху на фоне обострившихся разногласий с Турцией по разграничению морских зон, в частности, исключительной экономической зоны Греции и Кипра.

Восточно-Средиземноморский газопровод East Med предназначен для поставки газа из месторождения Восточного Средиземноморья в континентальную Европу. Газопровод имеет целью "повысить безопасность поставок газа в Европу за счет диверсификации маршрутов", "разработку местных ресурсов", содействие развитию Южного Средиземноморского газового хаба".

EastMed свяжет Грецию, Кипр и Израиль с югом Европы, его протяженность составит 1,9 тысячи километров, инвестиции в его строительство оцениваются в 6 миллиардов евро. Проектная мощность составляет 10 миллиардов кубометров газа ежегодно. Помимо этого, дополнительно 1 миллиард кубометров обеспечит внутреннее потребление на Кипре.

Газопровод пройдет через израильское месторождение Левиафан и кипрское "Афродита".

Подводная часть газопровода составляет 1300 километров. В частности, 200 километров подводной части газопровода пройдет от месторождений в Восточном Средиземноморье до Кипра, 700 километров свяжут Кипр и Крит, 400 километров – участок от Крита до Пелопонесса.

Наземная часть – 600 километров пройдет по полуострову Пелопоннес и Западной Греции. Оттуда газ предполагается поставлять по трубопроводу Poseidon ("Посейдон") в Италию и по интерконнектору с Болгарией (Interconnector Greece-Bulgaria, IGB) в другие европейские регионы.

Проект пользуется поддержкой Европейского союза, на детальные исследования ЕС выделил 34,5 миллионов евро.

По оценке проектировщиков, газопровод может заработать в 2024-205 годах.

В последние годы на шельфе Израиля и Кипра открыты значительные запасы газа, однако их разработка осложняется не только техническими трудностями строительства инфраструктуры — подводный газопровод должен пролегать на больших глубинах, но и политическими конфликтами и территориальными спорами. В частности, не решена кипрская проблема, не определена граница шельфа и исключительной экономической зоны Греции и Кипра, имеются серьезные разногласия с Турцией.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Форсировать подписание предложил премьер Израиля Беньямин Нетаньяху вскоре после того, как Турция подписала соглашение с правительством национального согласия Ливии о разграничении морских зон. Греция считает, что это соглашение нарушает ее суверенные права на ИЭЗ. Турция заявила, что соглашение соответствует международному праву и опубликовала карты ИЭЗ с учетом меморандума с Ливией.

Согласно этим картам, будущий газопровод может пройти в районе между Кипром и Грецией, которые Турция объявила своей морской зоной.

Нетаньяху 20 декабря в телефонном разговоре с президентом Кипра Анастасиадисом предложил "немедленно подписать соглашение по EastMed". Уже через два дня пресс-служба греческого премьера сообщила о предстоящем 2 января подписании.

В Греции отрицают, что соглашение по EastMed является ответом Турции. "То, что мы делаем, не является противодействием кому-то. Это попытка улучшить качество жизни наших граждан и нашей экономики. EastMed является важным вкладом в укрепление энергобаланса Евросоюза. Мы рассматриваем наши инициативы не как направленные против других, а как позитивные шаги и приглашаем всех согласных принять участие", — заявил глава МИД Греции Никос Дендиас.

ЭКОНОМИКА ИЛИ ПОЛИТИКА

При прокладке газопровода предстоит решить ряд сложных технических проблем. Во-первых, это подводная гора Эратосфен к югу от Кипра. Во-вторых, море между Кипром и Критом очень глубокое, больше 3 тысяч метров. В-третьих, район повышенной сейсмичности.

Бывший исполнительный директор Государственной компании углеводородов Кипра (Cyprus Hydrocarbons Company, CHC) Хараламбос Эллинас считает проект политическим, а не рыночным.

Проект помогает укрепить связи между странами, который подпишут это политическое соглашение, но экономическое и политическое пространство Европы не одобряют такой проект, который является нежизнеспособным, заявил Эллинас в интервью кипрской радиостанции "Астра".

Эллинас сослался на поставленную новым президентом Еврокомиссии Урсулой фон Дер Лейен приоритетную задачу – "Зеленую стратегию" (New Green Deal), согласно которой к 2050 году выбросы от ископаемого топлива должны быть нулевыми. Это означает, что ЕС движется в совершенно ином направлении, главной особенностью которого является сокращение использования ископаемого топлива, и исследования использования газа ЕС в рамках New Green Deal показывают, что к 2050 году спрос на газ снизится на 75-85%, сказал эксперт. Он напомнил также, что то количество газа, которое планируется поставлять по трубопроводу в Европу, имеет серьезных конкурентов по количеству и цене.

По словам Эллинаса, цены сейчас на самом низком уровне — 4,5 доллара за тысячу кубических футов (1 MBTU) и не дойдут до того уровня, когда трубопровод станет жизнеспособным. Для экспорта кипрского природного газа она должна вырасти до 7,5-8 долларов за единицу, полагает специалист. Если мы дождемся завершения строительства газопровода после 2025 года, то европейские рынки будут уже потеряны, в то время как азиатские рынки также очень конкурентные, сегодня на азиатских рынках цена равна 5,5 долларов за тысячу кубических футов, сказал он.

Помимо этого, ИЭЗ между Кипром, Грецией и Турцией не определена. До конца не согласована ИЭЗ Греции и Египта, не решены вопросы делимитиации Кипра и Израиля с Ливаном.

Подписание соглашения связано и с другой сложной проблемой – палестинской.

Палестина считает подписание соглашения Eastmed незаконным, так как газовые месторождения, из которых планируется поставлять газ, находятся в ее водах. Палестина призвала уважать ее границы, ее суверенные права и международное право.

Палестинские организации Греции проведут в день подписания соглашения митинг возле министерства энергетики и окружающей среды. О планах принять участие в митинге заявили и греческие политические организации.

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ АМБИЦИИ

Греческие политики и обозреватели надеются, что географическое расположение Греции позволит Афинам играть важную роль в энергетике Европы.

"В последние годы Афины доказали, что играют центральную роль в карте балканских трубопроводов, и все соседние государства стремятся так или иначе соединиться с ней, с конечной целью освобождения от уз "Газпрома", — писал сайт businessdaily.gr в статье о значении Греции.

По его словам, в геополитическом плане США намерены организовать "в не слишком отдаленном будущем — где-то в середине 2020-х годов – энергетический "десант" природного газа западных интересов на Украине, то есть на дворе России, ослабляя и далее геополитическое влияние Москвы".

"Следует, однако, отметить, что все вместе проекты энергетических интерконнекторов и инфраструктуры, проходящие или планируемые в нашей стране (TAP, IGB, East Med, плавучая станция СПГ в Александруполисе), могут покрыть очень незначительную долю общих потребностей ЕС в импорте газа, которая оценивается в размере от 8% до 10% в год", — завершил сайт статью.