КИЕВ, 2 янв — ПРАЙМ. Гарантированные доходы от транзита российского газа по украинским газопроводам по новому контракту значительно превышают расходы, заявил исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.

Россия и Украина вечером 30 декабря подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна благодаря этому контракту получит за пять лет не менее 7 миллиардов долларов. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев выразил надежду, что новый контракт на транзит российского газа через территорию Украины будет взаимовыгоден для всех сторон.

"Гарантированные доходы от транзита значительно превышают (маржинальные) затраты на транзит. То есть от этого Украина выиграет, а не проиграет", — написал Витренко на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что размер платы за транзит, указанный в контракте с "Газпромом", является конфиденциальной информацией, но, учитывая общий объем гарантированных мощностей (65 миллиардов кубометров в 2020 году и затем по 40 миллиардов на следующие 4 года, то есть 225 миллиардов кубометров за 5 лет), получается, что за тысячу кубометров заранее забронированных мощностей "Газпром" заплатит не менее 32 долларов.