МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Добыча "Газпрома" в 2019 году выросла на 0,5% по сравнению с 2018 годом и составила 500,3 миллиарда кубометров газа, сообщил журналистам председатель правления компании Алексей Миллер.

"В 2019 году "Газпром" вновь продемонстрировал сильные показатели. Оперативные данные по добыче и поставкам следующие. Компания добыла 500,3 миллиарда кубометров газа", — сообщил Миллер.

"Это лучший результат за последние восемь лет (с 2012 года). Он на 2,7 миллиарда кубометров или на 0,5% выше уровня 2018 года", — сказал он.