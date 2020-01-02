АФИНЫ, 2 янв /ПРАЙМ/. Межгосударственное соглашение о строительстве газопровода EastMed подписано в четверг в Афинах, церемонию транслировало в прямом эфире общественное греческое телевидение ERT.

Соглашение подписали министры энергетики Греции Костис Хадзитакис, Израиля Юваль Штайниц и Кипра Георгиос Лаккотрипис в присутствии премьер-министров Греции Кириакоса Мицотакиса, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Кипра Никоса Анастасиадиса. Процедура заключения соглашения будет завершена его подписанием Италией, дата пока не определена.

Церемония проходила во Дворце Заппион, на нее были приглашены и бывшие министры энергетики Греции, которые внесли вклад в подготовку соглашения.

Подписание соглашения было встречено аплодисментами.

Восточно-Средиземноморский газопровод EastMed предназначен для поставки газа из израильского месторождения "Левиафан" и кипрского "Афродита" в континентальную Европу. EastMed свяжет Грецию, Кипр и Израиль с югом Европы, его протяженность составит 1,9 тысячи километров, инвестиции в строительство оцениваются в 6 миллиардов евро. Проектная мощность составляет 10 миллиардов кубометров газа ежегодно. Впоследствии возможно ее увеличение до 20 миллиардов кубометров в год.