МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Иностранные нефтяные компании эвакуируют десятки сотрудников с американским гражданством из иракской Басры, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

Ранее госдепартамент США призвал американских граждан немедленно покинуть территорию Ирака в связи с возросшей напряженностью в стране.

Эвакуация не коснется работы, производства или экспорта, сообщили иракские нефтяные власти.

Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Также шиитское ополчение "аль-Хашд аш-Шааби" сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Гибель Сулеймани подтвердило также руководство Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его смерть.