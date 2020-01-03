КИЕВ, 3 янв — ПРАЙМ. Транзит российского газа через Украину в страны ЕС и Молдавию в 2019 году увеличился на 3%, до 89,6 миллиарда кубометров, сообщила в пятницу компания "Укртрансгаз".

"Объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову составляют 89,6 миллиарда кубометров, что больше на 3%, или на 2,8 миллиарда кубометров, по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий год", — говорится в релизе.

Также в компании сообщил, что в 2019 году на Украину было импортировано 14,2 миллиарда кубометров газа, что "на 35% больше от аналогичного прошлогоднего объема". Собственная добыча газа уменьшилась на 1%, до 20,7 миллиарда кубометров, а потребление газа снизилось на 7%.