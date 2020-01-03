МИНСК, 3 янв — ПРАЙМ. Стоимость российского газа для Минска в январе и феврале 2020 года сохранена на уровне 2019 года — 127 долларов за тысячу кубометров, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе Минэнерго Белоруссии.

"Газпром" и "Газпром трансгаз Беларусь" 31 декабря продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года, при этом цена поставок газа в Белоруссию определена только на январь и февраль 2020 года. Контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года. Президент страны Александр Лукашенко заявлял, что целесообразно снижение цены российского газа для республики до уровня, близкого к внутрироссийскому. Цена на газ для Белоруссии в 2019 году была 127 долларов за 1 тысячу кубометров на границе. В 2018 году "Газпром" поставил в Белоруссию на 6,9%, или на 1,3 миллиарда кубометров газа больше, чем в 2017 году — 20,3 миллиарда кубометров.

"Стороны подписали протокол между правительством Республики Беларусь и ПАО "Газпром", в котором оговаривается, что в январе и феврале текущего года поставки газа в Республику Беларусь будут осуществляться по цене на уровне 2019 года — 127 долларов за 1 тысячу метров кубических", — отметили в пресс-службе.

В пресс-службе пояснили, что данная договоренность достигнута в Москве 31 декабря 2019 года во время рабочей встречи посла Белоруссии в РФ Владимира Семашко и министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером, во время которой стороны обсудили вопросы взаимодействия в газовой сфере в 2020 году, включая вопрос определения цены на поставляемый в республику российский природный газ.

Там также добавили, что переговорный процесс о поставках природного газа в Белоруссию между сторонами продолжается.