КИЕВ, 4 янв — ПРАЙМ. Компании "Нафтогаз Украины" и "Газпром" должны сообщить Стокгольмскому арбитражу о достигнутом мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков в январе 2020 года, сообщила пресс-служба украинской компании.

Россия и Украина вечером 30 декабря подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. Глава оператора Сергей Макогон 1 января сообщил, что первая ночь работы "Оператора ГТС" прошла в штатном режиме, были отработаны все номинации по выполнению договора по транзиту.

"Тридцатого декабря "Нафтогаз" и "Газпром" подписали мировое соглашение, согласно которому стороны отказываются от взаимных претензий по контрактам 2009 года. Стороны должны сообщить Арбитражу о достигнутом мировом соглашении в январе 2020 года", — цитирует агентство УНН комментарий компании.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна благодаря этому контракту получит за пять лет не менее 7 миллиардов долларов. Глава "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев ранее выразил надежду, что новый контракт на транзит российского газа через территорию Украины будет взаимовыгоден для всех сторон.

Одним из ключевых условий для продолжения транзита российского газа в Европу через Украину был переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой — для управления ГТС было решено создать отдельную компанию-оператора. После принятия соответствующего закона началось ее отделение (анбандлинг) от "Нафтогаза".