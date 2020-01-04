МИНСК, 4 янв /ПРАЙМ/. Прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновлена, до конца суток планируется прокачать 6 тысяч тонн сырья, сообщил в пятницу замглавы белорусского госконцерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

"Сегодня в 17.05 (совпадает с мск) уже включены насосные агрегаты и начинает осуществляться поставка нефти в направлении ОАО "Нафтан". По мере оформления маршрутных поручений объем будет добавляться и будут поставки в том числе для Мозырского НПЗ", — цитирует Сизова госагентство Белта.

Зампред "Белнефтехима" уточнил, что сегодня до конца суток будет прокачано 6 тысяч тонн нефти.