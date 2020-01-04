МИНСК, 4 янв /ПРАЙМ/. Белоруссия рассчитывает на поставку из РФ в январе 650 тысяч тонн нефти, первая партия составит 100-130 тысяч тонн, сообщил в субботу замглавы госконцерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

"Для обеспечения надежной работы НПЗ и поставок нефтепродуктов на внутренний рынок с одной из российских нефтяных компаний достигнута договоренность, что порядка 100-130 тысяч тонн нефти будет поставлено на первом этапе", — цитирует Сизова госагентство Белта.

Как уточнил замглавы концерна, есть договоренность с российской стороной, что в целом в январе может быть прокачано 650 тысяч тонн. Этот объем с учетом уже накопленных ресурсов позволит бесперебойно функционировать обоим белорусским нефтеперерабатывающим заводам, заметил Сизов.