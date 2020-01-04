МИНСК, 4 янв /ПРАЙМ/. Белоруссия планирует к концу января возобновить экспорт нефтепродуктов, сообщил в субботу замглавы белорусского госконцерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

"В январе ожидается возобновление (экспорта нефтепродуктов – ред.). Это зависит от того, насколько ритмично и быстро будет идти процесс заключения договоров. Мы рассчитываем, что к концу января — по крайней мере, это оптимистичный сценарий — все возможные ограничения будут сняты", — цитирует Сизова госагентство Белта.

Зампред "Белнефтехима" обратил внимание, что в первую очередь нефтепродуктами будет обеспечиваться внутренний рынок. "По мере поступления подтвержденных объемов нефти для НПЗ и с учетом необходимости надежного обеспечения внутреннего рынка мы будет поставлять на экспорт возможные объемы, чтобы выполнять обязательства", — пояснил он.

Россия с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. "Белнефтехим" в этой связи отметил, что загрузка заводов снижена до технологического минимума, они работают на сформированных ранее запасах нефти. С учетом этого Минск был вынужден временно прекратить экспорт нефтепродуктов. При этом источник сообщил РИА Новости, что Белоруссия предлагает осуществлять разовые поставки нефти на свои НПЗ от независимых поставщиков на время проведения переговоров с РФ по нефтяным вопросам. Источник также сообщал, что отсутствие заключенного контракта на поставку российской нефти на белорусские НПЗ связано с тем, что Минск просит снизить контрактную цену на нефть на 10 долларов на тонну, которые являются премией к рыночной цене.

В субботу после телефонного разговора премьеров Белоруссии и России "Белнефтехим" сообщил, что ведется работа по заключению контрактов на поставку углеводородного сырья из РФ в Белоруссию по цене, исключающей премию поставщикам. По его данным, в субботу оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии. А официальный представитель "Транснефть" Игорь Демин заявил РИА Новости, что компания получила заявку на прокачку 130 тысяч тонн нефти на белорусский НПЗ "Нафтан".