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МИНСК, 4 янв /ПРАЙМ/. Белоруссия рассчитывает на поставку из РФ в январе 650 тысяч тонн нефти, первая партия составит 100-130 тысяч тонн, сообщил в субботу замглавы госконцерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

"Для обеспечения надежной работы НПЗ и поставок нефтепродуктов на внутренний рынок с одной из российских нефтяных компаний достигнута договоренность, что порядка 100-130 тысяч тонн нефти будет поставлено на первом этапе", — цитирует Сизова госагентство Белта.

Как уточнил замглавы концерна, есть договоренность с российской стороной, что в целом в январе может быть прокачано 650 тысяч тонн. Этот объем с учетом уже накопленных ресурсов позволит бесперебойно функционировать обоим белорусским нефтеперерабатывающим заводам, заметил Сизов.

"Для материализации договоренностей необходимо, чтобы нефтяные компании подтвердили, что могут передать этот ресурс для поставки на территорию Беларуси. Мы договорились, что такие технические возможности есть, сейчас идет работа по подтверждению, что этот объем будет выкуплен у нефтяных компаний для поставки именно в Беларусь", — пояснил зампред концерна.

Россия с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. "Белнефтехим" в этой связи отметил, что загрузка заводов снижена до технологического минимума, они работают на сформированных ранее запасах нефти. С учетом этого Минск был вынужден временно прекратить экспорт нефтепродуктов. При этом источник сообщил РИА Новости, что Белоруссия предлагает осуществлять разовые поставки нефти на свои НПЗ от независимых поставщиков на время проведения переговоров с РФ по нефтяным вопросам. Источник также сообщал, что отсутствие заключенного контракта на поставку российской нефти на белорусские НПЗ связано с тем, что Минск просит снизить контрактную цену на нефть на 10 долларов на тонну, которые являются премией к рыночной цене.

В субботу после телефонного разговора премьеров Белоруссии и России "Белнефтехим" сообщил, что ведется работа по заключению контрактов на поставку углеводородного сырья из РФ в Белоруссию по цене, исключающей премию поставщикам. По его данным, в субботу оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии. А официальный представитель "Транснефть" Игорь Демин заявил РИА Новости, что компания получила заявку на прокачку 130 тысяч тонн нефти на белорусский НПЗ "Нафтан".