АФИНЫ, 5 янв /ПРАЙМ/. Греция и Северная Македония вместе с Болгарией с 1 января стали получать российский газ, поступающий по газопроводу "Турецкий поток", сообщил исполнительный директор компании "Булгартрансгаз" Владимир Малинов в интервью болгарской радиостанции БНР.

Ранее болгарская газовая компания "Булгаргаз" сообщила, что Болгария с 1 января начала получать российский газ из "Турецкого потока", а не через Румынию, куда он поступал по газопроводам через Украину. С 1 января 2020 года изменилась точка доставки российского природного газа на территорию Болгарии — вместо Негру-Водэ в Румынии ею стала Странджа, куда газ поступает с территории Турции. Министр энергетики Теменужка Петкова сообщила, что цена на газ для болгарских потребителей снизится на 5%.

"Поставки газа из России успешно осуществляются через новую точку входа "Странджа 2" через Турцию. Преимуществами реализации этого проекта являются безопасность и экономическая целесообразность. Это повлияет на конечные цены и конечного потребителя. Изменение пункта доставки также экономит транспортные расходы", — сказал Малинов.

"Северная Македония и Греция также получают газ через "Странджу 2", — добавил он.

Малинов сообщил также, что прекращены поставки газа по Трансбалканскому газопроводу, который идет из Украины в Турцию через Румынию и Болгарию.

"По состоянию на 1 января поток природного газа по Трансбалканскому газопроводу отсутствует. Тем не менее, наша система готова поглотить такой поток в случае необходимости… Обратный поток, являющийся частью концепции вертикального газового коридора, уже открыт", — сказал Малинов, по словам которого теперь природный газ может транспортироваться во всех направлениях.

Глава компании сообщил, что с 1 января "Булгартрансгаз" продолжает транспортировать газ в Турцию — туда возвращается часть газа, который поступает на компрессорную станцию "Странджа" на болгарской территории. "По существующему маршруту, по которому мы до сих пор поставляли газ в Турцию, мы возвращаем его обратно в", — сказал он.

Малинов отметил, что после строительства "Балканского потока" для поставки российского газа, поступающего по второй нитке "Турецкого потока", в Сербию и затем в Венгрию, выручка "Булгартрансгаза" увеличится в несколько раз.

Болгария в октябре построила и ввела в строй 11-километровый участок газопровода на границе с Турцией. Турецкая сторона 30 ноября сделала "золотой" сварной шов, соединивший "Турецкий поток" с газопроводом "Балканский поток", который пролегает на болгарской территории.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Официальный запуск газопровода планируется 8 января.

Россия — единственный экспортер природного газа в Болгарию. Поставки газа в страну осуществляются с 1974 года. В 2018 году потребление природного газа в Болгарии составило порядка 3,47 миллиарда кубометров, в том числе импорт — 3,17 миллиардов кубометров, включая 150 миллионов кубометров для компрессорных станций.