МОСКВА, 5 января — РИА Недвижимость. "Россети Московский регион" повышают надежность и качество электроснабжения Московских центральных диаметров (МЦД), сообщили в пресс-службе компании, отметив, что в кратчайшие сроки были проведены работы по реконструкции сразу на нескольких питающих центрах компании.

В течение двух недель энергетики компании "Россети Московский регион" выполнили строительство более 10 километров кабельных линий, установили одну трансформаторную подстанцию, что позволило выдать дополнительно 6,67 МВт мощности на объекты МЦД. В частности, для остановочных пунктов "Нахабино" и "Волоколамская" было выполнено строительство 10 км кабельной линии 10 кВ – по 5 километров для каждого пункта. Так же были обеспечены электроэнергией остановочные пункты "Остафьево" и "Фрезер".

На подстанциях (ПС) "Фили" и "Гулево" в ячейках 6 кВ заменены выключатели на новые с увеличенной пропускной способностью. А на ПС "Чертаново", "Кожухово", "Одинцово", "Опалиха", "Сетунь" выполнена перенастройка релейной защиты и автоматики подстанций, что позволило выдать дополнительно 71,76 МВт мощности для тяговых подстанций "РЖД". Ранее "Россети Московский регион" выдали 14 МВт мощности станции МЦД-1 "Славянский бульвар", которая откроется для пассажиров в 2020 году.

Все объекты обеспечены электроэнергией по второй категории надежности, и в случае технологического нарушения на одной линии, напряжение будет подано по резервной, не допуская сбоев в работе станций.

В 2020 году "Россети Московский регион" в рамках заключенных договоров выполнят работы по обеспечению электроэнергией шести станций МЦД — "Печатники", "Переделкино", "Поклонная", "Матвеевское", "Минская", "Сколково". Совокупная присоединенная мощность составит свыше 5 МВт.