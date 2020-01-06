ДОХА, 5 янв /ПРАЙМ/. Катарская нефтегазовая компания Qatar Petroleum (QP) подписала соглашение с нефтяной корпорацией Кувейта о поставках ежегодно трех миллионов тонн сжиженного природного газа в течение 15 лет, говорится в пресс-релизе QP, поступившем РИА Новости.

Соглашение подписали в Кувейте госминистр энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби и министр нефти Кувейта Халед Али аль-Фадыль.

"Поставки СПГ из Катара, которые рассчитаны на 15 лет, три миллиона тонн каждый год, начнутся с 2022 года, когда в Кувейта заработает новый мирового уровня терминал по приему СПГ в порту Аль-Зор", — отметили в компании.

Как отметил в этой связи министр нефти Кувейта, чьи слова цитирует QP, "Кувейт вступает на грандиозный путь экономического роста, который требует более чистых источников энергии, таких, как природный газ, что будет способствовать сокращению выбросов и улучшению качества воздуха. "Несмотря на то, что кувейтская нефтяная корпорация работает над увеличением добычи природного газа на местном уровне, по-прежнему существует настоятельная необходимость обеспечить импорт природного газа", — приводятся слова аль-Фадыля.