МОСКВА, 6 янв /ПРАЙМ/. Главным символом новогоднего праздника является елка с гирляндой. Сколько нужно платить за новогоднее настроение, которое создается елочными гирляндами, посчитала для РИА Новости главный аналитик центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета Ирина Сосенкина.

Согласно требованиям пожарной безопасности потребляемая мощность елочной гирлянды не должна превышать 50 Вт. Однако, как поясняет эксперт, современные гирлянды имеют светодиодные лампы, и потребление небольшой гирлянды — до пяти метров — зачастую составляет всего 2-7 Вт.

"При ежедневном 10-часовом использовании в течение двух недель одной гирлянды "стандартный" платеж за электроэнергию увеличится менее чем на 3-4 рубля в зависимости от тарифа на электроэнергию в регионе. Если украсить всю квартиру и повесить гирлянды еще и на окна, то суммарное увеличение затрат на электроэнергию все равно не превысит 10-15 рублей или 0,3% от совокупного платежа за ЖКУ", — посчитала Сосенкина.

Эксперт пояснила, что украшение загородных домов гирляндами большей мощности обойдется дороже — около 1% платы за ЖКУ.

"Если украшать территорию загородного дома или дачи гирляндами большей мощности и световыми фигурами, потребление которых уже значительно больше обычных гирлянд (в силу своего размера и улучшенной степени защиты) и составляет в среднем 20-30 Вт, то стоимость электроэнергии за все праздники при работе 5 часов в день составит около 30-50 рублей или около 1% платы за ЖКУ в зависимости от региона", — отметила Сосенкина.

Так, затраты на "новогоднее" настроение и красиво украшенное жилье не ударят по кошельку потребителей. "И главная рекомендация — не забывайте про пожарную безопасность и правила обращения с электроприборами", — подчеркнула Сосенкина.