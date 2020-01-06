БАКУ, 6 янв — ПРАЙМ. Российский газ может на определенном этапе быть подключен к проекту Трансанатолийского трубопровода (TANAP), не исключает посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников.

TANAP и TAP (Трансадриатический газопровод) — части "Южного газового коридора", проекта поставки азербайджанского газа с каспийских месторождений в Турцию и Европу. Церемония открытия окончательной фазы TANAP состоялась 30 ноября.

"Я хочу поздравить Азербайджан с запуском проекта TANAP, это большой успех. Азербайджан вложился в этот проект, и сейчас с полным основанием может пожинать его плоды", — заявил Бочарников в интервью азербайджанскому телеканалу СВС.

"И Азербайджан, и Россия являются нефтегазовыми странами. И та, и другая страна сама добывает углеводороды. Хотя и здесь мы уже сотрудничаем, имеется российское участие в разработке нефтяных, газоконденсатных месторождениях Азербайджана. Кто знает, может, и наш газ на каком-то этапе подключится к проекту TANAP, я бы исключать этого не стал", — добавил он.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP составляет 16 миллиардов кубометров газа в год. Около 6 миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, остальное – в Европу, куда газ поступит после завершения строительства TAP приблизительно в начале 2020 года. Акционерами TANAP являются: ЗАО "Южный газовый коридор" — 51%, SOCAR Turkey Enerji — 7%, Botas — 30%, BP — 12%.