МОСКВА, 6 янв /ПРАЙМ/. Американская нефтяная компания Chevron эвакуировала своих сотрудников из Ирака после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в ходе американского авиаудара в районе Багдада, сообщает телеканал CNN.

Согласно заявлению компании, иностранные сотрудники и подрядчики компании на некоторое время покинули Иракский Курдистан, где расположены ее объекты, в качестве "меры предосторожности", сообщает телеканал, отмечая, что в других частях Ирака у Chevron нет сотрудников.

"Безопасность наших людей и объектов по всему миру является главным приоритетом Chevron", — заявила телеканалу пресс-секретарь Chevron.

За текущей работой на объектах Chevron в Курдистане следят местные сотрудники, добавляет компания.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани.

Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы. Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.