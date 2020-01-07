МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе визита в Турцию 8 января примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток" и обсудит с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает пресс-служба Кремля.

"Восьмого января 2020 года президент Российской Федерации Владимир Путин посетит с рабочим визитом Турецкую Республику (город Стамбул) для участия в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток", — говорится в сообщении.

"Состоятся также переговоры с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества и актуальную международную проблематику, включая ситуацию в Сирии и Ливии", — добавили в пресс-службе.