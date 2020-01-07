МОСКВА, 7 янв /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть продолжают уверенно опускаться во вторник вечером на ослаблении рисков эскалации конфликта США и Ирана, которая могла бы стать единственным краткосрочным фактором для удорожания этого сырья, марка WTI дешевеет уже более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 18.49 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускается на 0,96%, до 68,25 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,01%, до 62,63 доллара за баррель.

Нефть в отсутствие дополнительных новостей продолжает коррекционно дешеветь во вторник после роста в предыдущие сессии, вызванного усилением напряжённости на Ближнем Востоке, где сразу после Нового года США в результате ракетного удара по аэропорту Багдада уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.

Сейчас же опасения трейдеров относительно возможной эскалации конфликта между странами ослабли, так как стороны пока не предприняли активных действий, ограничившись грозными заявлениями. Так, ранее во вторник секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у страны есть 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани, а американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.

Если же вынести за скобки этот фактор, остальные драйверы пока выступают на стороны нефтяных "медведей", следует из комментариев экспертов. "Мы по-прежнему считаем, что цены на нефть будут придерживаться тенденции к снижению на протяжении первого квартала 2020 года в условии отсутствия ответных мер (Ирана — ред.)", — отметили аналитики ING, чье мнение приводит агентство Рейтер.