ВАШИНГТОН, 7 янв /ПРАЙМ/, Алексей Богдановский. Греция намерена расширять потенциал импорта сжиженного природного газа, в том числе из США, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Выступая в экспертном центре Атлантический совет в Вашингтоне, Мицотакис заявил, что Греция находится "на передовом крае" усилий по диверсификации источников энергии.

"Греция на передовом крае этих усилий. Мы можем выполнить наши обязательства. TAP начнет работу в 2020 году, соединительный трубопровод IGB с Болгарией строится", — сказал Мицотакис.

"Мы серьезно рассматриваем возможность укрепления нашей возможности импортировать сжиженный природный газ. Мы расширили вместимость нашего основного СПГ-терминала в Ревитусе близ Афин, но мы также изучаем возможность построить плавучую станцию хранения и регазификации FSRU возле порта Александруполис… Это будет дополнительный порт ввоза СПГ, в том числе американского СПГ, на европейский рынок", — сказал Мицотакис.

Он также назвал "амбициозным долгосрочным проектом" межгосударственное соглашение о строительстве газопровода EastMed, подписанное 2 января в Афинах Грецией, Израилем и Кипром.

"Это важный проект для Европы, не только для Греции. Это единственный доказанный новый источник углеводородов для Европы", — сказал Мицотакис.

Греческий премьер находится в Вашингтоне с визитом, во вторник он встретится с президентом Дональдом Трампом.