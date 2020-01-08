МОСКВА, 8 янв /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин в среду в Стамбуле проведет переговоры с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, центральной темой обсуждения обещают стать вопросы сирийского и ливийского урегулирования, также лидеры совместно примут участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток".

Рабочий визит главы российского государства в Стамбул ранее анонсировала пресс-служба Кремля. Во вторник 7 января Путин побывал в Дамаске, где встретился с президентом Сирии Башаром Асадом, а уже вечером российский лидер прибыл в Турцию.

По данным Кремля, в ходе встречи Путина и Эрдогана планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества и актуальную международную проблематику, включая ситуацию в Сирии и Ливии.

ПОВЕСТКА РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИХ ПЕРЕГОВОРОВ

Сам турецкий лидер в эфире телеканала CNN Turk ранее сообщал, что намерен обсудить с президентом России меры по достижению перемирия в сирийском Идлибе, а также выполнение российско-турецкого меморандума по Сирии и ситуацию в Ливии. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын накануне готовящейся встречи сказал, что одной из главных тем переговоров будет напряженность между США и Ираном после убийства генерала Касема Сулеймани. По его словам, одной из центральных в повестке станет и ситуация в сирийском Идлибе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия и Турция "осуществляют очень плотные, фактически, ежедневные контакты по сирийским делам". Он не исключил, что и ситуация в Ливии будет на повестке очной встречи двух лидеров. Впрочем, и Сирия, и Ливия уже не раз становились предметом обсуждения в ходе телефонных переговоров Путина и Эрдогана. Только в минувшем месяце лидеры созванивались дважды – 11 и 17 декабря, оба разговора были инициированы турецкой стороной.

В рамках последнего телефонного разговора стороны, в частности, поддержали усилия ООН и Германии по стабилизации в Ливии и готовность содействовать в налаживании межливийских контактов. Незадолго до переговоров, которые состоялись 11 декабря, Эрдоган обозначил намерение в ходе будущих телефонных контактов с российским коллегой обсудить ситуацию в Ливии и убедить Путина отказаться от поддержки маршала Халифы Хафтара.

Президенты действительно затрагивали в том разговоре проблему ливийского урегулирования, но детали переговоров не известны. Как отмечали по их итогам в пресс-службе Кремля, лидеры высказали обеспокоенность столкновениями в районе Триполи. Тогда же они выступили за активизацию усилий по борьбе с терроризмом, в том числе в сирийской провинции Идлиб и на северо-востоке Сирии.

Пару недель назад в Москве побывала турецкая межведомственная делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Оналом, в ходе российско-турецких переговоров также обсуждалось урегулирование сирийского кризиса. Эрдоган заявлял, что Турция работает с Россией, чтобы предотвратить атаки сирийской правительственной армии в Идлибе, с этой целью и была направлена делегация в Москву.

СИРИЙСКОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ

Накануне поездки в Турцию 7 января Путин побывал с визитом в Дамаске, где посетил командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ в САР и встретился с президентом Башаром Асадом. Также в рамках визита состоялись двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций. Как рассказал Песков, президент РФ в ходе общения с Асадом с уверенностью констатировал, что пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности. По словам Пескова, "Путин также отметил, что на улицах Дамаска невооруженным глазом можно заметить признаки восстанавливающейся мирной жизни".

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство", запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. На первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Девятого октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", чтобы создать там буферную зону для защиты турецкой границы. США ввели санкции против Анкары, но отозвали их после того, как вице-президент Майк Пенс объявил о договоренностях о перемирии с Эрдоганом. Частью договоренности было создание зоны безопасности к югу от сирийско-турецкой границы, которую будет контролировать Анкара.

Россия и Турция 22 октября прошлого года подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование. Вместе с тем представитель МИД Турции Хами Аксой заявлял в начале декабря, что Турция может возобновить операцию в Сирии, если не будут реализованы соглашения, подписанные ею с Россией и США.

СИТУАЦИЯ В ЛИВИИ

Говоря о позиции РФ по Ливии, Песков подчеркивал, что Россия "выступает за прекращение кровопролития в Ливии, за прямые контакты между противоборствующими сторонами", а также поддерживает любые международные усилия и усилия отдельных стран в плане поиска путей выхода из кризиса. Представитель Кремля отмечал, что РФ поддерживает отношения со всеми сторонами внутриливийского политического и военно-политического дискурса и выступает за то, чтобы сами стороны конфликта проявили волю к договоренности.

В конце 2019 года глава Минобороны Турции Хулуси Акар в эфире телеканала NTV заявил, что у Анкары нет разногласий с Москвой по ситуации в Ливии, стороны имеют хорошие каналы для диалога. В то же время президент Центра стратегических исследований "Россия – исламский мир" Шамиль Султанов ранее высказал мнение, что позиции двух стран по Ливии могут столкнуться, поскольку они поддерживают разные стороны ливийского конфликта. Впрочем, как прогнозирует эксперт, уже находившие общий язык Путин и Эрдоган и в этот раз тоже договорятся.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара, который с апреля не прекращает попыток захватить Триполи.

Правительство в Триполи запросило у Турции военную помощь на фоне наступления сил Хафтара на ливийскую столицу. Сообщалось, что речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления. Парламент Турции 2 января большинством голосов разрешил отправку турецких военных в Ливию.

ТУРЕЦКИЙ ПОТОК

"Турецкий поток" — один из наиболее крупных совместных российско-турецких энергетических проектов последнего времени. Он предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. "Газпром" в конце ноября сообщил, что пусконаладочные мероприятия перед вводом газопровода находятся на завершающем этапе, заполнены газом обе нитки "Турецкого потока".

В конце декабря была завершена укладка сербского участка газопровода "Турецкий поток".

По информации агентства Блумберг, в мае должна завершить строительство своего участка Болгария, после чего должны начаться поставки через эту страну. Посол России в Болгарии Анатолий Макаров заявил, что болгарский премьер-министр Бойко Борисов пообещал ему, что российский газ пойдет через территорию Болгарии в Сербию по "Турецкому потоку" 31 мая.

До этого на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Путин заявлял, что Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны. Он подчеркивал, что если болгары не хотят реализовывать газотранспортный проект на своей территории, Россия найдет иные возможности для транзита газа по югу Европы.

ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДИЧЕСТВО РФ И ТУРЦИИ

В недавнем новогоднем поздравлении Эрдогану Путин указал, что России и Турции удалось добиться заметных успехов в реализации стратегических проектов, в том числе в сферах энергетики и военно-технического сотрудничества. По мнению члена Совета по безопасности и внешней политике администрации президента Турции Исмаила Сафи, лидеры в рамках предстоящей встречи могут обсудить двустороннюю и региональную повестки, в том числе и поставки комплексов С-400.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.

В начале сентября Эрдоган вместе с Путиным посетил авиасалон МАКС-2019. Сообщалось, что он заинтересовался российскими истребителями Су-35 и Су-57, эта тема звучала и в ходе переговоров с президентом РФ. Эрдоган заявил, что Турция и Россия ведут переговоры о поставках Су-57. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу около месяца назад отмечал, что Турция рассматривает российские истребители как возможную альтернативу при отказе США от поставок F-35. В то же время министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что говорить о закупке российских истребителей преждевременно, Анкара все еще рассчитывает получить американские F-35.