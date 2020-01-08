СТАМБУЛ, 8 янв — ПРАЙМ. Минэнерго РФ уверено, что планы по строительству ГТС в Болгарии для "Турецкого потока" будут реализованы в срок, заявил журналистам глава ведомства Александр Новак.

"Мы уверены, что в дальнейшем намеченные планы по строительству инфраструктуры на территории Болгарии будут реализованы", — сказал Новак в ответ на вопрос, успеет ли Болгария к 31 мая завершить строительство.

"Сегодня уже осуществляются поставки в Болгарию, Македонию и Грецию. Соответственно, дальнейший транзит будет в соответствии с теми заявленными сроками, которые болгарская сторона (оговаривала — ред.)", — продолжил он. Новак при этом не стал говорить, когда ожидает выхода газопровода на полную мощность.

Церемония запуска "Турецкого потока" прошла в среду в Стамбуле. В торжественном мероприятии приняли участие президенты РФ, Турции и Сербии Владимир Путин, Тайип Эрдоган и Александр Вучич, а также премьер Болгарии Бойко Борисов.

Проект предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Посол России в Болгарии Анатолий Макаров в декабре заявлял, что премьер-министр Болгарии Бойко Борисов пообещал ему, что российский газ пойдет через территорию Болгарии в Сербию по "Турецкому потоку" уже 31 мая 2020 года.