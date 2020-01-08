МОСКВА, 8 янв /ПРАЙМ/. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 3 января, увеличились на 1,2 миллиона баррелей, или на 0,3% — до 431,1 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения этих запасов на 3,5 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, не изменилась, оставшись на уровне прошлой недели в 12,9 миллиона баррелей в день.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 0,8 миллиона баррелей — до 35,5 миллиона.

Запасы бензина поднялись на 9,1 миллиона баррелей, или на 3,8% — до 251,6 миллиона баррелей. Эксперты ожидали роста на 2,6 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за неделю увеличились на 5,3 миллиона баррелей, или на 4%, составив 139,1 миллиона баррелей. Прогнозировался рост на 3,8 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране по сравнению с предыдущей неделей не изменился, оставшись на отметке в 635 миллионов баррелей.