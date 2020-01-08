МОСКВА, 8 янв /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть снижаются в среду вечером на фоне данных о запасах сырья в США, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 18.57 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,63% — до 67,16 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,06%, до 61,42 доллара за баррель.

Стоимость нефти перешла к резкому снижению после того, как минэнерго США сообщило об увеличении запасов сырья на 1,2 миллиона баррелей в сутки, до 431,1 миллиона баррелей. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения этих запасов на 3,5 миллиона баррелей.

Кроме того, инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти (API), который в ночь на среду сообщил, что запасы сырья в стране за прошлую неделю снизились на 5,9 миллиона баррелей после снижения на 7,8 миллиона неделей ранее.