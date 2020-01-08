МОСКВА, 8 янв /ПРАЙМ/. Польский газовый оператор Gaz-Sistem получил разрешение на строительство наземной части Baltic Pipe, сообщает оператор.

"8 января 2020 года Великопольское воеводство приняло решение о разрешении строительства 20-километрового участка газопровода Голенюв-Львувек в административных районах Мендзыхуд и Львувек", — говорится в сообщении.

В июне 2017 года главы правительств Польши и Дании подписали меморандум о строительстве газопровода Baltic Pipe. В соответствии с меморандумом, проект должен быть реализован в 2022 году. Его стоимость должна составить около 1,7 миллиарда евро. Из этой суммы чуть более половины придется на польскую Gaz-System.

Планируемая мощность газопровода — 10 миллиардов кубометров. Gaz-System неоднократно заявляла, что собирается импортировать по этому газопроводу большой объем газа, что связано с окончанием в 2022 году контракта на поставку российского газа в Польшу.