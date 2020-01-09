МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. "Дочка" Сибирской генерирующей компании подписала соглашение о покупке у ОГК-2 (входит в "Газпром энергохолдинг") Красноярской ГРЭС-2 за 10 миллиардов рублей без учёта НДС, говорится в совместном пресс-релизе компаний.

"ОГК-2 (группа "Газпром энергохолдинг") и "Енисейская ТГК", дочернее предприятие Сибирской генерирующей компании (входит в группу СУЭК), заключили соглашение о продаже Красноярской ГРЭС-2. Общая стоимость сделки составляет 10 миллиардов рублей (без учета НДС)", — говорится в сообщении.

В периметр сделки входят движимое и недвижимое имущество Красноярской ГРЭС-2, запасы угля, запасные части, прочие материально-технические ресурсы.

Как отмечают компании, стороны приступают к перерегистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества, после чего СГК начнет процесс получения необходимых лицензий и разрешений для самостоятельной эксплуатации Красноярской ГРЭС-2. В течение переходного периода ОГК-2 будет продолжать эксплуатацию электростанции. СГК приступит к оперативному управлению, как ожидается, не позже, чем через 12 месяцев.

Красноярская ГРЭС-2 расположена в Зеленогорске в 167 километрах на восток от Красноярска. Установленная электрическая мощность составляет 1,26 ГВт, тепловая — 976 Гкал/ч. Загрузка станции во многом зависит от сезонных факторов, в том числе от уровня воды в водохранилищах ГЭС Ангаро-Енисейского Каскада.