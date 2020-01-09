ВАРШАВА, 9 янв — ПРАЙМ. Крупнейшая польская нефтегазовая компания PGNiG полностью сменила руководство – главу правления и почти всех его заместителей, говорится в сообщении компании.

В соответствии с информацией компании, наблюдательный совет назначил председателем правления Ежи Квечиньского – бывшего министра развития Польши. Он сменил на посту главы правления Петра Возняка, который возглавлял концерн с 2016 года.

Вице-председателями правления стали Роберт Перковский (по операционным вопросам), Ярослав Врубель (по вопросам торговли), Пшемыслав Вацлавский (по финансовым вопросам), Аркадиуш Секстинский (по вопросам развития).

Из старого руководства PGNiG свою должность сохранил только Перковский.

Уходящий глава компании Возняк запомнился на посту главы PGNiG как сторонник диверсификации поставок газа в Польшу и отказа от российского голубого топлива. В октябре 2018 года польский концерн за 220 миллионов долларов приобрел долю в концессии на норвежском континентальном шельфе. Одновременно PGNiG подписал в 2018 году несколько долгосрочных договоров на поставки сжиженного газа из США. Недавно PGNiG объявил, что отказывается продлевать истекающий в 2022 году контракт на поставки газа из России – так называемый "Ямальский контракт". Импорт в Польшу газа из России в 2018 году сократился на 6,4% и составил около 9 миллиардов кубометров.