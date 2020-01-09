КИЕВ, 9 янв /ПРАЙМ/. Гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон считает, что импорт газа из Южной Европы и Турции на Украину может иметь коммерческий смысл.

Ранее Макогон заявил, что "Оператор ГТС Украины" ищет возможности для использования существующей инфраструктуры (Трансбалканского газопровода) и уже добился создания на его базе нового коридора для поставок газа на Украину из Болгарии, Турции и Греции в объеме до 15,8 миллиона кубометров в сутки. Компания рассчитывает на тестовые поставки уже в январе.

"О важности создания возможности импорта газа из Южной Европы и Турции в Украину. Многие думают, что Турция, Греция и Болгария потребляют только газ из РФ. Это давно уже не так. … Греция уже давно импортирует LNG (СПГ – ред.), строит второй LNG-терминал и с нетерпением ждет запуска на полную мощность газопровода TANAP, который доставит каспийский газ в регион. Поэтому данный регион активно развивается, там есть много источников газа и со временем поставки в Украину могут иметь коммерческий смысл", — написал Макогон на странице в Facebook в четверг.