АШХАБАД, 9 янв /ПРАЙМ/. Туркмения планирует привлечь кредит Саудовского фонда развития для строительства газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан — Индия (ТАПИ), соответствующее постановление подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает в четверг Туркменское телевидение.

Документ разрешает Государственному банку внешнеэкономической деятельности Туркменистана от имени туркменского правительства — получателя кредита — заключить с Саудовским фондом развития соглашение для финансирования строительства газопровода ТАПИ, а также осуществлять операции, связанные с вступлением его в силу.

Сумма кредита не называется.

Строительства газопровода ТАПИ общей протяженностью около 1800 километров и мощностью 30 миллиардов кубометров газа в год стартовало в декабре 2015 года. В феврале 2018 года началось строительство трубопровода на территории Афганистана. ТАПИ позволит Туркменистану диверсифицировать свой газовый экспорт.