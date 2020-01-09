С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв /ПРАЙМ/. Горючие материалы вылились из нескольких резервуаров в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте в республике Коми, сообщает администрация города.

Ранее сообщалось, что на НПЗ ООО "Лукойл-Ухтанефтепереработка" в четверг произошел пожар. По данным МЧС, площадь возгорания первоначально достигла тысячи квадратных метров, но затем сократилась до 700 квадратных метров. Пострадал один человек, он госпитализирован.

"По состоянию на 21.00 в результате пожара произошла окончательная разгерметизация нескольких резервуаров с выливом горючих материалов, что вызвало вспышку пламени. Огонь за пределы обвалования не распространился, продолжается тушение пожара. Пожар локализован, угрозы жителям города нет", — сообщает администрация Ухты своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В ГУМЧС по республике Коми информацию о локализации пожара пока не подтвердили.

Ранее сообщалось, что НПЗ продолжает получать от "Транснефти" объемы нефти в соответствии с графиком поставок. Следственные органы начали доследственную проверку по факту пожара. Администрация Ухты сообщала, что пожар на НПЗ не угрожает жителям города.